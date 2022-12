Législatives-Tunis 2 : Le candidat Wajdi Mejri propose la réforme du système éducatif et la révision des politiques d’emploi et de formation professionnelle

Le candidat aux élections législatives Wajdi Mejri (circonscription Ettahrir-Bardo/Tunis II) propose dans son programme électoral la réforme du système éducatif et la révision des politiques salariales, d’emploi et de formation professionnelle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le candidat a affirmé son intention, une fois élu, de travailler pour la mise en oeuvre d’une réforme du système fiscal dans le but de “rééquilibrer les finances publiques”.

Il suggère, dans ce sens, de moderniser l’administration fiscale et de la doter des ressources humaines, logistiques et matérielles nécessaires et de rechercher les moyens adéquats pour traiter la question de l’endettement.

Wajdi Mejri propose, dans son programme électoral, de privilégier les industries agroalimentaires et de miser sur les énergies renouvelables, les technologies de la communication et de l’information. Il suggère aussi la révision de l’accord d’Association entre la Tunisie et l’Union européenne et de mettre en place des mesures de protection des produits tunisiens.

Sur le plan social, son programme est axé sur la réforme du système éducatif et de santé et la révision des politiques salariales, d’emploi et de formation professionnelle.

Il a ajouté que son programme comprend plusieurs points, dont l’amendement de la Constitution en vue “de consolider les droits et les libertés”, la révision des législations relatives l’organisation judiciaire et la réforme des médias.

Le candidat, âgé de 35 ans, a entamé sa campagne électorale, dimanche dernier, sous le signe “Construire avec le peuple”.

Il a déclaré vouloir aller à la rencontre de ses concitoyens pour faire connaitre ses idées et échanger sur plusieurs questions liés au développement et à la promotion de sa circonscription.

Des meetings et “visites de marchés”, a-t-il dit, sont prévus ce week-end au Bardo, Ettahrir et Ksar Saïd pour présenter les principaux points de son programme et afficher son manifeste électoral.

Le candidat aux législatives Wajdi Mejri est activiste de la société civile.