Tunisie : Najla Bouden préside un workshop sur la modernisation de la gouvernance des établissements publics

Présidé par la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, un workshop a été organisé, mardi à Dar Eddhiafa à Carthage, sur ” la modernisation de la gouvernance des entreprises et des établissements publics pour renforcer leur rôle socio-économique “.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, cet atelier de travail s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de la consultation sur le projet de loi portant amendement de la loi 89-9 relative aux participations et entreprises publiques pour englober les organisations nationales, les anciens présidents directeurs généraux et ceux actuellement en exercice des établissements publics des différents secteurs, des représentants du secteur public et de la société civile, en plus de nombre de cadres représentant les différents ministères.

La Cheffe du gouvernement a souligné que cette étape de la consultation élargie est venue enrichir le projet par des propositions diverses et profondes pour consacrer les principes de réforme et de modernisation de la gouvernance des entreprises et des établissements publics.