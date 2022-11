Nabeul : Arrestation d’une personne qui commercialise des bijoux sans autorisation légale

Les unités de sécurité nationale de Soliman disposaient d’informations selon lesquelles un individu aurait loué une maison qu’il utilisait pour fabriquer et commercialiser des bijoux sans autorisation légale.

L’affaire a reçu l’importance nécessaire par les unités de sécurité susmentionnées, en coordination avec le ministère public. Ils ont pu arrêter le suspect et de saisir des machines utilisées pour fondre, nettoyer, coupe et d’affûtage des bijoux en or et en platine, des artefacts et une somme d’argent s’élevant à 2515 dinars.

En enquêtant sur la personne concernée, il a avoué qu’il se livrait à l’activité susmentionnée sans aucune autorisation légale.

Après consultation du Parquet, il a autorisé le maintien du sujet pour « fabrication et commerce de métaux précieux sans permis et commerce d’antiquités. ».

Les recherches se poursuivent au niveau de la Division de la police judiciaire de Soliman.