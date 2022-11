France : Bon démarrage de l’opération « collecte d’armes non déclarées »

Le gouvernement français lance, du 25 novembre au 2 décembre, « l’opération de collecte de fusils, pistolets et couteaux lancée par l’État ». Et c’est un franc succès, car pour les trois premiers jours (25, 26 et 27 novembre), pas moins de « 21 000 armes et 600 000 minutions déclarées ont été déposées dans l’un des 300 lieux ouverts en France », selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Et 5 500 armes ont parallèlement été enregistrées dans le système d’information sur les armes, rapport Ouest-France.

Le média explique que « l’opération permet aux Français détenteurs d’armes non déclarées, le plus souvent des fusils dont ils ont hérité, de les rendre gratuitement, sans s’exposer à des poursuites, ou bien de les faire enregistrer par les autorités ».