Le psychologue, Tarek Saidi a déclaré que beaucoup de Tunisiens vivent sous pression psychologique, que ce soit en raison des exigences de la vie ou de facteurs particuliers, soulignant que l’exposition prolongée au stress entraîne un état d’épuisement, un terrain propice pour le développement des maladies.

Le stress, a-t-il dit, entraine une élévation du cortisol qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Le cortisol est une hormone fabriquée par les glandes surrénales. Celle-ci joue un rôle essentiel dans l’équilibre du glucose sanguin et la libération de sucre à partir des réserves de l’organisme en réponse à une demande accrue en énergie. Elle intervient aussi dans le métabolisme des graisses et des protéines.

Le cortisol est souvent surnommé l’hormone de stress. Son rôle est d’aider l’organisme à y faire face, en mobilisant l’énergie nécessaire pour nourrir les muscles, le cerveau mais aussi le cœur.

Le spécialiste a appelé à apprendre à gérer son stress pour préserver sa santé, recommandant, à cet égard, d’affronter les problèmes avec souplesse, de s’entraîner à accepter une situation difficile et non pas à la subir, de limiter sa dépendance aux réseaux sociaux, de pratiquer la lecture et une activité physique, de consacrer plus de temps à la famille, de se détendre et d’éviter la consommation de tabac et d’alcool.

Un taux élevé de cortisol peut être le signe de plusieurs maladies dont une hyperglycémie, une tumeur de la glande surrénale bénigne ou maligne, une infection aigue, un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, une cirrhose du foie …