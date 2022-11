Le célèbre artiste et calligraphe tunisien Nja Mahdaoui aurait contribué, à travers sa touche authentique et moderne, à la conception de la “Bouteille d’eau” qui continuera à raconter l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 et son moment dans l’histoire tout en diffusant le message de protection de l’environnement et de durabilité même au-delà du tournoi.