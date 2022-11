Les journaux tunisiens parus ce mercredi ont salué la performance de la sélection nationale tunisienne au début de sa campagne en phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022, lorsqu’elle a imposé un match nul 0-0 à son homologue danoise, mardi, à l’Education City Stadium de Doha, dans le cadre de la première journée du groupe D.

Sous le titre “Performance héroïque… et match nul au goût de victoire”, le journal Assahafa a indiqué que l’équipe nationale tunisienne a présenté “l’un des meilleurs matches qu’elle ait disputé au cours de ses six participations à la Coupe du monde”, ajoutant que le match nul a permis à l’équipe de “préserver son espoir de réaliser le rêve de millions de supporters, qu’est la qualification au second tour pour la première fois de son histoire.

Et l’auteur de l’article de poursuivre : “Ce que l’équipe nationale a présenté dans ce match fait de ce rêve une réalité légitime et un espoir possible, en attendant le match contre l’équipe d’Australie, puis celui de la France, tenante du titre.”

Le journal Assahafa a également mis en exergue, dans un autre article, la performance du joueur tunisien Issa Laidouni, qui a élu homme du match.

Dans un article intitulé “Laidouni, une star extraordinaire”, le journal souligne que le joueur professionnel du club hongrois, Ferenkvaros “a ravi la vedette lors du match d’ouverture de l’équipe nationale à la Coupe du monde, en remportant le prix du meilleur joueur, amplement mérité, puisqu’il était le “poumon” avec lequel l’équipe respire grâce à son don abondant et illimité et à son excellente condition physique qui lui a permis de remporter la plupart des duels et arrêter le danger au milieu du terrain danois”.

De son côté, le journal ‘”Al Chourouk” a considéré que le match nul avait le goût de la victoire, indiquant que l’équipe nationale “a présenté un match héroïque contre le Danemark… et les Aigles ont arraché un premier point qui permet d’entrevoir la qualification au second tour avec espoir”.

Le journaliste a poursuivi : “L’équipe nationale est entrée dans le match avec détermination et un esprit de vainqueur, et les collègues de Laidouni étaient prêts à tous les niveaux, notamment en prenant le dessus au milieu de terrain et en arrachant le ballon à l’adversaire”.

Le journal Al-Chourouk a également évoqué la présence exceptionnelle du public tunisien, précisant sous le titre “Les supporters des Aigles créent l’événement”, que le match a été suivi par 43 000 supporters sur les gradins dont 42 000 étaient des supporters de la Tunisie…alors que le nombre des supporters du Danemark n’a pas dépassé les 900 personnes”.

D’autre part, le quotidien Al-Sabah a estimé que l’équipe tunisienne avait raté la victoire, écrivant “un match nul injuste avec le Danemark… l’occasion manquée”, notant que “cela aurait pu être mieux si le équipe avait réussi à concrétiser les occasions qui se sont offertes face à un adversaire qui était dans un jour sans”.

L’auteur de l’article a expliqué que le match nul reste précieux car il a été obtenu “contre un adversaire de poids lourd … mais en même temps, l’équipe a raté l’occasion de remporter une victoire historique dans un match où la plupart des joueurs ont joué leur rôle comme il se doit et dans lequel le guerrier Issa Laidouni s’est distingué par sa vivacité, ses déplacements à droite et à gauche, en défense et en attaque, ses interventions aux moments propices et sa force physique, outre les parades du gardien Aymen Dahman, très confiant en ses moyens par rapport au reste des matches qu’il avait disputés avec les Aigles de Carthage, la rigueur du défenseur Ali Abedi, qui a fait preuve d’une grande application, et de Issam Jebali, qui a joué un rôle tactique important malgré son incapacité à marquer”.

Quant au journal “La Presse”, il a indiqué dans son article sous le titre “Tunisie-Danemark (0-0), une classe au-dessus..”que “depuis l’épopée de 1978, on n’avait pas vu une équipe de Tunisie aussi rayonnante et surprenante en phase finale d’une Coupe du monde. Certes, notre team national n’a pas gagné hier, mais il a tenu tête aux Vikings et aurait même pu l’emporter si Issam Jebali n’avait pas raté l’occasion en or qui s’est présentée à lui à la fin de la première mi-temps”.

Commentant la présence des supporters tunisiens lors de ce match, le journal écrit : “Hier, on se croyait au Stade de Radès. En effet, l’ambiance sur les gradins du Stade de l’Education City à Doha était, en partie, typiquement tunisienne. Un public tunisien venu nombreux et, de surcroît, acquis à la cause des Aigles de Carthage, les soutenant de bout en bout”.