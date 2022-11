Tdiscount réintroduit les produits Ariston en Tunisie

C’est dans une ambiance bon enfant qu’a été célébré, dans la soirée de lundi 21 novembre dans un hôtel à Gammarth, le retour sur le marché tunisien des produits Ariston. En présence des responsables de Tdiscount et de Whirlpool en Tunisie et de la Regional Brand Manager, SEEMEA, Rana Souaid, venue spécialement de Dubaï pour la circonstance.

Tdiscount, l’un des acteurs principaux du e-commerce des produits high-tech, électroménager et informatique en Tunisie, et Ariston, marque du groupe américain Whirlpool, annoncent le retour des produits électro-ménagers Ariston sur le marché tunisien.

A cet effet, un contrat de distribution a été signé, le 21 novembre 2022 à Tunis, entre Karim Tajer, PDG de Tdiscount, et Mourad Alem, directeur général du groupe Whirlpool pour l’Europe du sud-est, le Moyen-Orient et l’Afrique.

A l’occasion de cette signature, M. Tajer n’a pas manqué de se féliciter de la confiance placée en son entreprise, Tdiscount, par cette marque prestigieuse qu’est Ariston. Pour lui, «ce nouveau partenariat va permettre au consommateur tunisien de disposer d’un ensemble de nouveaux appareils et équipements de dernière génération à des prix très compétitifs et répondant à toutes les bourses», lit-on dans un document distribué aux journalistes.

Il a largement souligné qu’Ariston nourrit l’ambition de devenir une des marques préférées des Tunisiens pour les appareils de cuisson et de lavage, avec pour objectif d’améliorer le confort de vie à la maison. Et pour ce faire, la marque affirme avoir misé sur l’innovation en vue de s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs dans une optique de satisfaction totale.

Dans cette optique, Mourad Alem dira que « le retour de la marque Ariston en Tunisie s’appuie sur un partenaire qui connaît et partage les valeurs de notre entreprise et qui s’intègre dans la démarche de satisfaction client avec les produits de qualité que nous mettrons avec lui sur le marché. Nous ambitionnons de devenir rapidement une des marques préférées des Tunisiens, distribuée dans les meilleures enseignes du pays ».

Rappelant qu’Ariston fut par le passé l’une des marques historiques de l’électro-ménager très appréciées le consommateur tunisien, M. Alem ajoute que « Tdiscount bénéficie d’une expertise avérée pour être un ambassadeur dynamique de la marque Ariston et de ses produits sur le marché et satisfaire une clientèle tunisienne exigeante ».

Il faut rappeler que la marque Ariston s’appuie sur son héritage italien qui lui confère une image de prestige. Depuis plus de 80 ans, elle s’est donné pour mission de faciliter la vie à la maison. Ce qui s’est fait à travers la conception de solutions à même d’accomplir les tâches difficiles de manière efficace, économe et durable.

Et c’est justement cette efficacité doublée d’économie et de durabilité en termes de consommation qui constituera l’argument de vente des produits Ariston pour Tdiscount.

Par ailleurs, on a posé une question de savoir si les deux partenaires envisagent d’aller vers une collaboration industrielle, on nous a répondu en substance que cette option ne fait pas partie du contrat actuel, mais que, cependant, ça pourrait l’être si les opportunités le permettaient un jour.

Tdiscount proposera une gamme de produits électro-ménagers encastrés, écologiques et durables pour le consommateur. Il s’agira d’appareils de cuisson (fours, plaques et hottes) mais aussi lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateurs (no-frost).

Appareils de cuisson :

Ils permettent la cuisson simultanément sur 4 niveaux. Les fours encastrables sont équipés d’un système de ventilation permettant une distribution de l’air parfaitement homogène. Ce système fonctionne en synergie avec le moteur, désormais 50% plus rapide, pour offrir une performance de cuisson uniforme à chaque niveau du four.

Lave-linge :

Les lave-linge disposent du système innovant ActiveCare pour le traitement des tâches. La marque s’accorde à prendre soin des vêtements en éliminant plus de 100 tâches à basse température de 20 °C seulement pour un résultat parfait et une protection maximale des tissus et des couleurs.

Lave-vaisselle :

Les solutions innovantes des lave-vaisselle permettent d’assurer un lavage optimal avec une économie maximale d’énergie et des ressources en eau en sélectionnant l’un des nombreux modes de lavage proposés. La puissance de nettoyage est ainsi supérieure de 40% avec autant d’économie d’énergie. Les appareils offrent par ailleurs la meilleure performance de séchage. Le nouveau système proposé ouvre automatiquement la porte pour obtenir des résultats de séchage jusqu’à +60% plus efficaces et une économie d’énergie de 22%.

—————-

À propos de Tdiscount

Créée en 2016, Tdiscount constitue l’un des leaders de la vente en ligne des smartphones, informatique, électroménager, TV… en Tunisie. Ayant pour slogan « Toujours au meilleur prix », l’enseigne de vente en ligne veille offre une large gamme d’articles de qualité à des prix imbattables.

Pour être toujours plus proche de ses clients, elle a procédé en 2021 à l’ouverture du plus grand magasin indépendant d’électroménager (bureautique, informatique, hifi, TV, etc.) à Tunis dans la zone de la Charguia 1.

À propos d’Ariston

Ariston, marque du groupe américain Whirlpool, opère dans trois catégories (cuisson, lavage, réfrigération) avec une gamme étendue de produits. Dans le monde entier, le groupe est synonyme de confort, d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement grâce à ses produits à haute efficacité énergétique, à ses usines conformes aux normes de production les plus avancées en réduction d’émission de carbone (objective net zero 2030) et à ses excellents services d’assistance à la clientèle avant et après la vente.