L’homme d’affaire Khaled Kobbi a été condamné à plus de 5 ans de prison par la chambre criminelle auprès du Tribunal de première instance de Tunis.

Dans le cadre de la même affaire, un ancien cadre dans la même prison et deux femmes, proches de Kobbi et de l’ancien président de la prison, ont écopé respectivement, de 5 ans et demi et de quatre ans et six mois de prison.

Notons que tous les accusés dans cette affaire sont en état de liberté.