Propagation de la ” Shigella sonnei ” : le ministère de la santé publie une liste de recommandations

Le ministère de la Santé a recommandé aux citoyens une série de conseils pour éviter la propagation de la maladie diarrhéique à germe “Shigella sonnei”, dont l’apparition a été identifiée par le ministère, récemment, dans divers milieux, notamment auprès des enfants.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a appelé à se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, notamment avant de préparer à manger, et avant et après avoir mangé.Le ministère a rappelé l’importance de la désinfection des équipements sanitaires (toilettes et salles de bain) bien avant et après utilisation, ainsi que de l’utilisation de l’eau potable provenant de sources d’eau contrôlées.

En l’absence de l’eau potable, l’eau doit être bouillie avant utilisation.Le ministère a également insisté sur l’importance de respecter les règles d’hygiène lors de la préparation des repas, en prenant soin de bien laver les légumes, les fruits, et les ustensiles.Le ministère a également conseillé de jeter les couches des enfants infectés dans des sacs fermés et de bien désinfecter la zone de change.

En cas de diarrhée, le ministère de la santé a recommandé de consulter un médecin, de veiller à boire beaucoup de liquides, d’opter pour l’allaitement maternel pour les nourrissons, de garder les personnes infectées à la maison, de suivre les conseils du médecin, d’éviter les contacts, d’adopter des comportements sains face aux autres membres de la famille et d’éviter d’emmener les enfants infectés dans les jardins d’enfants et les écoles jusqu’à ce qu’ils se rétablissent.