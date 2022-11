Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a confirmé, vendredi, à la Faculté de médecine de Sousse, que le ministère a investi dans la qualité de l’enseignement supérieur depuis de nombreuses années, grâce au soutien et à l’assistance de la Banque mondiale.

Il a ajouté, à l’ouverture du premier forum international sur la qualité de l’enseignement supérieur, que le ministère a également contribué, en déployant beaucoup d’efforts et un engagement total à adapter les établissements d’enseignement supérieur tunisiens à une culture de la qualité.

Il a indiqué que la tenue du forum international dans sa première édition sur la qualité de l’enseignement supérieur fait partie des premières stratégies du ministère visant à développer le système d’évaluation et d’accréditation. Le but, a-t-il noté, est d’améliorer la formation et la recherche, d’augmenter l’employabilité des diplômés et contribuer au développement économique.

Il a rappelé que la création de l’Agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique renforcerait la qualité de l’enseignement, de la formation universitaire et de la recherche scientifique, tout en assurant une conformité au normes internationales.