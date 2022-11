Brahim Chaibi appelle les cadre religieux à se tenir à la même distance de tous les candidats aux législatives

En visite samedi à Béja, le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaibi a appelé les cadre religieux à se tenir à la même distance de tous les candidats aux élections législatives.

Il a mis l’accent sur la nécessité de ne pas utiliser les mosquées, dont la mission, est de rassembler plutôt que de diviser, à des fins électorales.

Il a par ailleurs, rappelé que le dépôt des candidatures pour le pèlerinage démarre le 18 novembre courant et se poursuit au 18 décembre prochain.

Il a ajouté qu’un document d’orientation fixant tous les détails et les nouveautés qui, a-t-il précisé, dépendent de la partie tunisienne mais aussi de la partie saoudienne sera bientôt publié.

En réponse à une question sur l’état des mausolées et lieux de cultes dans la région, le ministre a expliqué que ce dossier est ” complexe ” impliquant divers intervenants dont le département des Affaires religieuses, l’Institut National du Patrimoine. Il a souligné, dans ce sens, le besoin d’un plan de réhabilitation et de mise en valeur des mausolées.

Le ministre a, également, mis l’accent sur le souci de réhabiliter l’histoire de la vieille ville de Béja, soulevant, la suspension des travaux de maintenance de la grande mosquée faute de fonds.

Au cours de sa visite dans la région, le ministre à notamment, inauguré la mosquée Fatma Ezzahra à Béja nord et pris connaissance de l’Etat d’avancement des travaux de constructions de deux autres mosquées à Tababa et Sidi Raies.