Nabeul : Les habitants de Menzel Temime dénoncent la dégradation de la situation environnementale

Un certain nombre d’habitants de la délégation de Manzel Temime (Gouvernorat de Nabeul) ont exprimé leur préoccupation face à la détérioration de la situation environnementale dans la région, en raison de la fuite des eaux usées au niveau de certains quartiers et l’écoulement progressif de ces eaux dans la mer.

Dans des déclarations concordantes à l’Agence TAP, les habitants de Menzel Temime ont appelé les autorités compétentes à intervenir d’urgence pour trouver une solution à cette situation, dénonçant ” la politique d’indifférence et de négligence menée par l’Office national de l’assainissement et la municipalité de la place dans le traitement de cette situation dont les répercussions se font ressentir sur la santé des habitants et le rendement des terres agricoles.

Selon le membre de l’association de l’environnement à Menzel Temime, Aymen Hmam, le problème réside dans la fuite des eaux non traitées provenant de la station d’épuration, pour s’écouler dans l’Oued Mrigueb dans la région de Sidi Hmida et se déverser dans la mer.

Il a ajouté que la situation s’est aggravée au cours de la période récente en raison de l’écoulement des eaux polluées dans la plupart des quartiers et ruelles de la ville, et ce à cause du surplus d’eau usée au niveau des deux canaux de drainage.

Pour sa part, le maire de Menzel Temime, Saber ben Rhouma a indiqué que le rôle de la municipalité se limite à contacter les services de l’ONAS pour signaler les dysfonctionnements au niveau des canaux afin d’intervenir dans les meilleurs délais, notant que le problème à Menzel Temime est provisoire et qu’il est dû à une panne soudaine survenue au niveau de l’un des canaux d’égout.