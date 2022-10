Kébili : Le Front de salut national organise un meeting à la place de l’Indépendance

Le Front de salut national a organisé, dimanche après-midi, un meeting à la place de l’Indépendance au centre ville de Kébili, en présence de plusieurs de ses dirigeants.

Le coordinateur du Front de salut national, Ahmed Najib Chebbi, a estimé lors de ce rassemblement que “la Tunisie traverse aujourd’hui un tunnel obscur en raison de l’échec retentissant au niveau de la gouvernance du pays et de l’exclusion des élites et des organisations”, ce qui a conduit, a-t-il dit, à “une situation que la Tunisie n’a jamais connue auparavant du fait de la cherté de la vie, de l’aggravation du chômage, de la détérioration des systèmes éducatif et de la santé ainsi que des services de transport”.

Il a souligné la nécessité d’une mobilisation politique pour rétablir la démocratie et protéger les libertés et les institutions qui sont, selon lui, en voie de désintégration.

Chebbi a ajouté que cette situation interpelle tous les Tunisiens pour discuter des solutions envisageables et des réformes économiques et politiques urgentes à entreprendre à travers la formation d’un gouvernement de salut national pour gérer les affaires du pays et la préparation d’élections anticipées.

Pour sa part, Abdellatif Mekki a déclaré que ce meeting s’inscrit dans le cadre de la campagne politique menée par le Front du Salut auprès du peuple pour présenter sa vision pour rétablir la démocratie et lancer un processus de développement économique sur des bases solides.