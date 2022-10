Deux clubs brésiliens que tout oppose, le célèbre Flamengo et l’ambitieux Athlético Paranaense, s’affrontent en finale de la Copa Libertadores samedi, au Stade monumental de Lima, où sont attendus 60.000 spectateurs.

Flamengo, club de la métropole Rio de Janeiro qui compte des millions de fans, a déjà remporté deux fois l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions, la dernière en 2019, alors que son rival de Curitiba, dans l’Etat de Parana (sud), est en quête d’une première.

Pour monter dans la hiérarchie, le “Furacao” (ouragan) a fait appel à un des plus prestigieux entraîneurs brésiliens, Luiz Felipe Scolari, champion du monde en 2002 avec la Seleçao.

Le vétéran a déjà soulevé le trophée avec deux clubs brésiliens, Gremio et Palmeiras, il y a plus de vingt ans, et cherche à terminer sa longue carrière sur un coup d’éclat à quelques jours de ses 74 ans.

En raison de la différence des moyens financiers entre l’Amérique du Sud et l’Europe, on ne trouve pas les grandes stars actuelles chez les deux protagonistes de cette troisième finale entièrement brésilienne en trois ans.

Les noms connus sont plutôt ceux des “vieilles gloires” comme Fernandinho (37 ans), l’ancien joueur de Manchester City, revenu dans son club de jeunesse.

Le milieu défensif est d’ailleurs le seul à avoir joué la première et seule finale disputée par l’Athlético Paranaense, en 2005. Il vient renforcer une équipe majoritairement composée de jeunes, dans laquelle seuls quatre joueurs du onze de départ probable ont plus de 25 ans.

Après un début de parcours parfois tortueux, le club de Curitiba a réussi l’exploit d’éliminer en demi-finale le double tenant du titre, Palmeiras, l’un des clubs de Sao Paulo.

Dans les rangs plus fournis de Flamengo, on retrouve l’ancien joueur du PSG David Luiz, 35 ans, l’ex-défenseur de l’Atlético Madrid Filipe Luiz, le gardien Santos, médaillé d’or olympique en 2016 à Rio, et l’un des joueurs brésiliens en vue cette saison, Pedro.

Le club a fait forte impression pendant la phase finale en gagnant ses six matches, en huitièmes contre les Colombiens de Deportes Tolima, en quarts contre les Brésiliens de Corinthians et en demi-finale contre les Argentins de Velez Sarsfield.

Les Cariocas espèrent effacer la déception de la défaite subie l’an passé en finale contre Palmeiras (2-1 après prolongation).