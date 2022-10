Tunisie : Un plan d’une attaque terroriste déjoué

Les unités sécuritaires de lutte contre le terrorisme et le crime organisé sont parvenues à avorter un plan d’une attaque terroriste visant une patrouille de sécurité à Sousse et ce après consultation du ministère public.

Des extrémistes devaient attaquer la patrouille sécuritaire à l’aide d’explosifs télécommandables à distance.

Les unités sécuritaires ont arrêté le principal suspect selon le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le suspect interrogé a avoué avoir adopté l’idéologie takfiri et a prêté allégeance à l’organisation terroriste de Daesh. Il est actif dans le domaine de l’informatique et des échanges cryptés. Il a des connaissances dans les explosifs et avait l’intention d’attaquer une patrouille de sécurité et de s’emparer d’armes dans le but de réussir son plan.

Les unités sécuritaires ont saisi les produits de base pour la fabrication d’explosifs ainsi qu’un fusil de chasse à son domicile.

Le ministère de l’Intérieur a ajouté que l’enquête est toujours en cours.