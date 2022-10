L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a indiqué que 891 dossiers de candidature dont 117 appartenant à des femmes ont été déposés, du 17 au 23 octobre, pour les législatives 2022, prévues pour 17 décembre.

A noter que l’ISIE avait annoncé, le 5 octobre, que le dépôt des candidatures pour les élections législatives est fixé du 17 octobre à 8h au 24 octobre à 18h. Ces candidatures seront examinées avant la date butoir du 31 octobre, conformément au calendrier relatif aux législatives.

La liste des candidats sera affichée au siège de l’ISIE et publiée sur son site électronique au plus tard, le 1er novembre prochain, selon l’Instance.

Rappelons que l’ISIE avait adopté, le 20 septembre dernier, le calendrier des élections législatives prévues le 17 décembre 2022 dans le pays et les 15, 16 et 17 décembre pour les Tunisiens installés à l’étranger.

Selon le calendrier, la campagne électorale démarrera le 25 novembre prochain et se poursuivra jusqu’au 15 décembre.

Le 16 décembre sera le jour du silence électoral et le 17 décembre le jour du scrutin. Les résultats préliminaires seront annoncés entre le 18 et le 20 décembre, tandis que l’annonce des résultats définitifs est prévue le 19 janvier 2023, soit après l’examen des recours.