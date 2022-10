France – Meutre de Lola : Arrestation d’une suspecte

Chargée de l’enquête, la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne identifie la principale suspecte : Dahbia B., une marginale de nationalité algérienne en situation irrégulière en France. Sur les images, elle est vue “en train de manipuler la caisse” renfermant le corps de Lola. Elle est interpellée, samedi matin, à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Plusieurs autres personnes ayant été en contact avec elle le jour des faits sont également identifiés.

Lola est morte asphyxiée, selon l’autopsie qui a révélé “de multiples autres lésions” sur le corps et au niveau du cou, mais pas “de lésion traumatique de la sphère sexuelle”. “Un zéro et un 1 étaient inscrits en rouge sous chaque pied de la victime”, selon le communiqué.

Au cours de sa garde à vue, Dahbia B. a eu des “déclarations fluctuantes […] oscillant entre reconnaissance et contestation des faits”. Elle a reconnu avoir “entraîné la victime jusqu’à l’appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l’enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d’autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse”.

Dans un document consulté par l’AFP, il est fait mention de la “facilité inouïe dans le passage à l’acte”, “d’une telle extrémité” pour “un motif aussi vain”.

“Ça ne me fait ni chaud ni froid”, a-t-elle répondu aux enquêteurs qui lui ont présenté des clichés du corps de Lola. “Moi aussi, je me suis fait violer et j’ai vu mes parents mourir devant moi”.

Lors de ses dernières auditions, Dahbia B. a contesté les faits, affirmant qu’il était “impossible qu’elle tue un enfant”.

Sa sœur l’a décrite comme “difficilement insérée” et a évoqué “des propos incohérents” de Dahbia B. lors de “réveils nocturnes le mois passé”. La suspecte souffrirait de troubles psychiques, mais elle n’est pas connue des hôpitaux psychiatriques d’Île-de-France, selon ce document.

Source : France24