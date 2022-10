L’Espérance sportive de Tunis et l’Union sportive monastirienne disputeront demain samedi leurs manches retour du second tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Le champion de Tunisie en titre accueillera au stade Hamadi Agrebi de Radès à partir de 17h les nigérians du Plateau United, tandis que les fils de la capitale du Ribat iront retrouver Al Ahly d’Egypte au Caire avec une seule ambition, gagner pour palier le faux pas de l’aller.

Les sang et or qui pour l’occasion sera épauler de son public tentera de s’imposer par une voire deux réalisations d’écart pour combler le retard acquis à l’aller à Abuja (1-2) et s’assurer une place en phase de poules.

Le formation espérantiste devrait, pour ce faite, connaître quelques changements au niveau des trois compartiments par rapport à l’aller. Yassine Merieh devrait prendre sa place dans l’axe de la défense aux côtés de l’algérien Mohamed Amine Tougai.

Par ailleurs, le jordanien Mohamed Abu Zrig Charara pourrait également intégrer la formation rentrante samedi.

L’enjeu qui se profile à l’occasion de cette rencontre, devrait en outre, poussé le coach Nabil Maaloul à opter pour une approche de jeu plus offensive au niveau de sa formation rentrante.

Et bien que la mission des sang et or semble abordable, notamment, avec l’avantage du public et du terrain, la vigilance demeure de mise tout autant que l’efficacité offensive pour espérer accéder à la phase de poules.

Les nigérians, quant à eux, avec leur avantage, bien que léger, devraient aborder cette manche retour avec l’ambition de préserver cette courte avance.

Le match ES Tunis-Plateau Unites, sera, rappelle-t-on, dirigé par l’égyptien Ibrahim Noureddine.

Pour sa part, l’US Monastirienne aura la lourde de tâche d’aller défier l’ogre d’Afrique Al Ahly d’Egypte chez lui avec un but de retard, encaisser dans les arrêts de jeu de la manche aller disputée une semaine plus tôt à Monastir.

Et malgré la difficulté de la mission, les usémistes joueront leur chance à fond et s’attacheront à livrer une belle prestation au Caire pour changer la donne et espérer dénicher un billet pour la suite de la plus prestigieuses des compétitions africaines.

Conscients de l’importance de l’enjeu, les coéquipiers de Zied Aloui seront appelés à surprendre les ahlaouis d’entrée et à battre une formation qui reste abordable et toujours à la recherche d’un certain équilibre après une saison 2021-2022 sans sacre.

Pour rappel, la Confédération africaine de football avait désigné le zambien Sikazwe pour diriger la rencontre dont le coup d’envoi sera donné à partir de 17h (heures tunisiennes).