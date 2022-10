Le ministère de la santé adressera, à partir du 17 octobre en cours, des SMS aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux malades chroniques, déjà vaccinés contre le coronavirus, pour recevoir une nouvelle dose de rappel, a fait savoir mercredi le directeur général du centre national de pharmacovigilance et président du comité scientifique de vaccination, Riadh Daghfous.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Daghfous a souligné que tous les indicateurs épidémiologiques liés au coronavirus sont actuellement en baisse.

” Toutefois, il convient de continuer les campagnes de vaccination pour se protéger d’une éventuelle septième vague attendue entre décembre 2022 et janvier 2023 “, a-t-il prévenu mettant en garde contre le non-respect des protocoles sanitaires et des mesures préventives.

Il a, par ailleurs, appelé les citoyens à se faire vacciner contre les autres virus comme la grippe saisonnière afin de se prémunir des maladies et protéger les personnes vulnérables.