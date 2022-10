A l’occasion de la Journée mondiale et nationale pour la sensibilisation au don d’organes, célébrée le 17 octobre de chaque année, le Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO) organise le 16 octobre courant Les Foulées Vertes de Tunis, placée sur le thème ” Courir tous ensemble pour le don d’organes “.

Selon le directeur du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’organes, Dr. Jalel Ziadi, environ 1700 participants ont été jusqu’ici inscrits pour prendre part à cette manifestation de sensibilisation qui réunira entre-autres des athlètes, des figures artistiques et politiques et même des personnes greffées.

Sur le thème “courir tous ensemble pour le don d’organe”, la deuxième édition des Foulées Vertes comprendra trois courses de 10 km, 5 km et 1 km qui seront disputées entre l’avenue Habib Bourguiba et le Lac zéro de Tunis.

” C’est une occasion pour expliquer aux gens qu’il existe de nombreuses personnes qui sont dans l’attente d’une transplantation d’organes et qu’il suffit d’un geste généreux pour redonner vie à des cas inespérés, d’où notre slogan : Don d’organe, Don de vie “, a déclaré le président du centre à l’agence TAP.

” Selon les chiffres enregistrés par le centre, il existe près de 14000 personnes atteintes d’insuffisances rénales dont 5000 environ méritent une transplantation “, a-t-il expliqué.

” Mais malheureusement il n’existe que 1700 personnes inscrites sur notre liste d’attente car le nombre de dons par an est très insignifiant. Par exemple, en 2022, on a effectué seulement 25 opérations de transplantation de reins provenant de personnes décédées “, a-t-il ajouté.

La campagne de sensibilisation commencera samedi à l’avenue Habib Bourguiba, à travers l’organisation d’ateliers et de tentes de sensibilisation qui seront animés par le CNPTO en coordination avec le Croissant Rouge Tunisien, des associations des personnes greffées et des personnes atteintes d’insuffisances rénales et des jeunes de l’Associamed (association des stagiaires et des étudiants de la Faculté de Médecine).