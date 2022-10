Des hommes politiques, syndicalistes et membres de la société civile ont annoncé dimanche le lancement d’une initiative “Liyantasar achaab” (Pour la victoire du peuple). Une action qui vise à soutenir le processus du 25 juillet.

Les signataires du texte de l’initiative la définissent comme étant un cadre populaire et horizontal, ouvert à tous les Tunisiens et à ses multiples forces ayant foi dans le processus du 17 décembre-25 juillet qui est venu rompre définitivement avec les systèmes d’avant 2010 et 2021. Objectif; opérer un changement politique, économique et social et se lancer dans l’édification d’une nouvelle république.

Loin d’être un simple outil électoral, cette action s’inscrit dans la durée et se veut l’expression d’un projet national global dans tous les domaines.

L’initiative comporte 15 points qui mettent en avant la protection des droits humains et des libertés publiques et individuelles, l’indépendance de la Justice et la consécration du principe de redevabilité et de l’égalité entre les citoyens et entre les régions.

Au volet économique, l’initiative met l’accent sur l’économie diversifiée, équilibrée, juste et inclusive basée sur l’égalité des chances et l’interaction entre secteurs public et privé.

Sur un tout autre registre, l’initiative défend l’appartenance arabo-musulmane éclairée et africaine de la Tunisie, mettant l’accent sur le besoin d’ouverture sur le monde. Ses membres défendent la politique du non-alignement et sont pour l’incrimination de la normalisation avec Israël.

Pour l’instant, le texte de l’initiative porte 25 signatures dont celles de Mbarka Brahmi, et Zouheir Hamdi (Courant populaire) et Haykal Belgacem (Front populaire).

Des syndicalistes comme Mohamed Boughediri et Mohamed Saad (anciens secrétaires généraux de l’UGTT) ainsi que l’ancien bâtonnier des avocats ont rejoint cette initiative.