Le parti national tunisien annonce sa participation aux prochaines législatives

Le parti national tunisien a annoncé, ce jeudi, sa participation aux élections législatives de décembre 2022.

Le parti a affirmé soutenir tous ses adhérents et militants qui désirent se présenter aux élections et promis de les aider à aplanir les difficultés rencontrées. Il les appelle, dans ce sens, à contacter les dirigeants du parti pour une meilleure coordination.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion de son conseil national restreint, le parti national tunisien a souligné sa détermination à oeuvrer à reconstruire la Tunisie sur les plans politique, économique, social et culturel sur la base d’une démocratie pluraliste, d’une économie plus forte et plus saine et ce, dans le respect de l’identité tunisienne.

Le parti a, par ailleurs, insisté sur l’importance de la mise en œuvre d’un modèle efficace de développement dans les régions, en particulier celles qui souffrent d’un manque d’infrastructure et de structures de production. Il s’agit, aussi, d’essayer de réduire les lourdeurs bureaucratiques pour relancer et soutenir l’économie et créer de la richesse.

Le parti national tunisien est une formation politique à orientation réformiste et progressiste présidée par Faouzi Elloumi, homme politique et homme d’affaires.