Tunisie : La fête se solde par plusieurs arrestations

La direction générale de la sécurité nationale a reçu des informations selon lesquelles des filles et des garçons africains organisaient une fête spéciale dans une maison située dans la région de Sousse.

Des images pornographiques avec l’affichage de billets d’entrée allant de 30 à 50 dinars ont été publiées avec la possibilité de passer la nuit, des boissons alcoolisées et de profiter de services sexuels, d’autant plus que le lieu de la fête contient des salles de massage et une piscine.

L’enquête a permis d’identifier le lieu de la fête dans la zone de Hammam-Sousse, et après coordination avec le ministère public, les unités de sécurité dudit département, accompagnées d’une équipe du Département de la police technique et scientifique, se sont rendues sur place et ont arrêté 6 personnes, dont 4 Africains et une Tunisienne.

L’enquête a également permis d’identifier une fille et d’un garçon d’origine africaine dans l’organisation de ladite fête sur une période de 3 jours, qui a été promue par la concernée sur sa propre page…

Une somme de 485 dinars a été saisie, 57 canettes de bière, 8 bouteilles de vin, des préservatifs inutilisés et 42 billets d’entrée pour la fête.

Le ministère public a autorisé le maintien en garde à vue des suspects.