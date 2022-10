Brésil – Présidentielle  : 48,43 % des voix pour Lula, 43,2 % pour Bolsonaro au premier tour

A l’issue du premier tour de l’élection présidentielle du Brésil, les résultats sont différents de ceux que prédisaient les instituts de sondages, lesquels donnaient le revenant Luiz Inacio Lula da Silva vainqueur dès le premier tour. Mais les électeurs –qui étaient sondés- en ont décidé autrement.

Seulement 5 points séparent le candidat de l’extrême droite, Jair Bolsonaro, et celui de la gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, respectivement 43,2 % et 48,43% des voix. En démocratie, c’est beaucoup un écart de 5 points, mais aussi peu quand on sait le pouvoir de persuasion des extrémistes.

Par conséquent, il faudra un second tour, le 30 octobre 2022, qui risque de tourner au fiasco pour la gauche brésilienne.

Au passage, il est utile de rappeler que le Brésil, qui compte plus de 255 millions d’habitants et près de 8,6 millions de kilomètres carrés…, est une République fédérative présidentielle sans Premier ministre (mais un vice-président), composé de 26 Etats et d’un district fédéral.

Et donc, selon les résultats sortis des urnes, la droite aurait remporté les élections dans plusieurs Etats, ce qui pourrait compliquer la tâche de Lula s’il était élu le 30 courant.