Selon l’UGTE, le ministère de l’enseignement supérieur s’est engagé à recruter 1100 docteurs au cours de l’année universitaire 2022-2023

Lors d’une réunion tenue entre l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) et le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, jeudi dernier, le département de tutelle s’est engagé à recruter 1100 docteurs au cours de l’année universitaire en cours et 800 l’année prochaine pour enseigner dans les établissements universitaires et ce, dans le cadre de la lutte contre le chômage des titulaires de doctorats.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’UGTE, le ministère s’est également engagé à contacter les présidents des universités, les directeurs des instituts supérieurs et les doyens des facultés pour remettre les diplômes scientifiques non octroyés jusqu’à présent.

D’après la même source, l’UGTE a proposé au ministère de verser des primes exceptionnelles et d’accorder des avantages aux étudiants des familles démunies afin de leur faciliter le transport et de leur garantir les soins nécessaires appelant à augmenter le montant de la bourse universitaire au cours de cette année et à éviter les retards de versement outre l’augmentation du nombre de bénéficiaires de bourses universitaires à 50% et ce, conformément à l’accord conclu le 14 février 2019.

L’Organisation estudiantine a aussi appelé le ministère à accélérer la réponse aux demandes d’hébergement universitaire et à résoudre les problèmes d’infrastructure dans les restaurants universitaires et à recourir aux stagiaires de la formation professionnelle spécialisés dans la restauration.

L’UGTE a également demandé au ministère d’examiner les demandes d’inscription exceptionnelle (pour la quatrième fois). Une demande que le ministère s’est engagé à examiner avec le conseil des universités.

Par ailleurs, l’UGTE a appelé à la réouverture du concours d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES) étant donné que c’est le seul moyen de recruter les diplômés en lettres et sciences humaines.