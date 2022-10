Temps parfois nuageux sur le nord avec pluies locales orageuses sur Tabarka (Jendouba) et Nefza (Béjà). Nuages passagers sur le centre et le sud.

La vigilance est requise en raison du vent actif prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomène de sable. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures maximales varieront entre 22 et 27 °C dans le nord et sur les hauteurs et entre 28 et 33 dans le reste des régions.