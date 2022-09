Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a entamé la révision des législations portant organisation du secteur des personnes âgées afin de promouvoir les programmes spécifiques destinés à cette catégorie d’âge et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle des séniors 2022-2030, qui a été adoptée hier jeudi, au terme d’une séance ministérielle présidée par la cheffe du gouvernement Najla Bouden, a indiqué vendredi la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

La ministre de la famille a souligné à l’ouverture du congrès arabe sur les séniors qui se tient du 30 septembre au 1er octobre 2022 à Tunis, l’attachement de son département à la modernisation des législations relatives à la protection des séniors compte tenu de l’augmentation de leur nombre en Tunisie, outre la révision du cahier des charges des établissements des personnes âgées qui date de 2001 afin de créer des centres d’hébergement pour personnes âgées et retraités et le parachèvement du projet du code sur les droits des séniors.

Elle a souligné que la stratégie nationale des personnes âgées a misé sur la prise en charge des séniors au sein de la famille en encourageant les familles à adhérer au programme de placement familial à travers l’octroi d’une aide de 200d aux familles.

La ministre a affirmé que les personnes âgées en Tunisie représentent 13 pc de l’ensemble de la population selon les chiffres de 2018 et qu’en 2036 ce taux passerait à 20 pc, rappelant que le taux de personnes âgées décédées par le covid-19 a atteint 14,5 pc depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en 2020 jusqu’au mois d’aout 2022.

Il convient de rappeler que la Tunisie compte 13 établissements public de protection de personnes âgées qui accueillent 364 résidents et 24 autres établissements abritant 300 séniors, en plus de 40 équipes mobiles qui fournissement des services sanitaires et sociaux à domicile au profit de 3500 bénéficiaires et 12 clubs de jour destinés à plus de mille bénéficiaires.