Possibilité de pluies éparses et orageuses dans les régions côtières du nord. Elles seront localement abondantes. Nuages passagers dans le reste des régions.

Les Températures seront en baisse. Les maximales oscilleront entre 23°c et 27°c dans le nord et les hauteurs et entre 27°c et 31°c dans le reste des régions. Elles atteindront 33°c à El Borma et Borj El Khadra.

La Vitesse des vents sera en baisse. La Mer sera agitée dans le nord à ondulée dans le reste des côtes.