Des pluies faibles et locales sont prévues sur l’extrême Nord -Ouest au cours de la nuit de mercredi, a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM).

Des nuages passagers seront enregistrés sur le reste des régions. Les vents resteront relativement actifs près des côtes, notamment les côtes Nord. La mer sera très agitée au Nord et agitée au niveau du reste des côtes. Les températures oscilleront entre 18 et 23 degrés et atteindront 26 degrés à El Borma et à Borj El Khadra.