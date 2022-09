Tunisie : Une perte de près de 75% de la récolte de pommes

Le président du bureau régional de l’UTAP à Rouhia, gouvernorat de Siliana, Mohamed Hedi Frahati, a déclaré ce mardi 27 septembre 2022 que près de 75% de la récolte de pommes a été endommagée à cause d’une maladie résistante aux fongicides et insecticides utilisés et ce en l’absence de la supervision du ministère de l’Agriculture et le manque d’engrais nécessaires pour la croissance des arbres fruitiers.

Sur les ondes de Mosaïque Fm, il a expliqué que des pluies accompagnées de grêles ont endommagé près de 60% de la récolte ajouter à cela la propagation de cette maladie qui a conduit à une perte de 75% au total de la récolte.