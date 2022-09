Du chaux à la fontaine des Aghlabides : L’INP clarifie

L’Institut national du patrimoine (INP) a publié un communiqué concernant l’utilisation de la chaux de la Fontaine des Aghlabides de Kairouan.

L’institut a confirmé que la construction de la majorité des fontaines depuis le début (le IXe siècle après JC 860-862 après JC) était avec pierres mélangées avec de la chaux, de céramique et de sable , et que depuis les premiers âges, elle était peinte à la chaux, qui est un matériau naturel qui n’a aucun impact négatif sur la sécurité du site. Cette matière résiste aux insectes que l’on retrouve souvent dans les eaux stagnantes, et il a été constamment utilisé pour peindre les bâtiments publics et privés et les installations d’eau dans diverses régions du pays, notamment à Kairouan, et de nombreuses photos historiques ainsi que des dépôts de calcaire qui ont été examinés sur les murs de la fontaine en témoignent.

L’Institut national du patrimoine a indiqué que l’intervention des experts de l’institut s’est faite dans le respect des normes internationales reconnues.