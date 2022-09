Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions au cours de la nuit de vendredi, avec des pluies orageuses prévues sur le Sud-est, a indiqué l’Institut national de météorologie dans un bulletin de suivi.

Le mouvement du vent exige de faire preuve de vigilance près des côtes et lors du passage des nuages orageux. La mer sera moutonneuse à très agitée au Golfe de Gabes.

Les températures oscilleront entre 16 et 20 degrés au Nord et au Centre et varieront entre 20 et 24 au Sud. Elles atteindront 27 degrés à El Borma et à Borj El Khadra .