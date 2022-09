Les températures seront en baisse, dimanche, et les maximales se situeront entre 26 et 32 degrés au nord, aux hauteurs et aux régions côtières, et entre 33 et 38 degrés au reste de régions, pour atteindre les 41 degrés à l’extrême sud.

Des pluies orageuses sont attendues, l’après midi, aux hauteurs ouest, avec possibilité de chute de grêle par endroits.

Le ciel sera peu nuageux ailleurs.Le vent soufflera fort près de cotes et au sud, avec des phénomènes de sable. La mer sera agitée au golfe de Gabès, et peu agitée ailleurs.