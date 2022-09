Maghreb : Mohammed VI participera, participera pas au sommet de la Ligue arabe en Algérie

On connait les relations tendues entre les deux pays voisins du Maghreb, le Maroc et l’Algérie, notamment sur la question du Sahara occidentale. Et ce qui n’arrange pas les choses le récent coup de froid entre la Tunisie et le Maroc après l’accueil réservé par Kais Saied au dirigeant du Polisario.

En dépit de ce climat tendu entre les trois pays du Maghreb, Mohamed VI, roi du Maroc pourrait faire le déplacement à Alger pour participer au sommet de la Ligue arabe.

Selon certains spécialistes de la région cette participation pourrait être motivée par le fait que le Maroc ne tient pas à une politique de la chaise vide et est bien décidée à défendre ses positions.