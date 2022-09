Des pluies éparses et orageuses sont attendues durant les prochaines heures sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront parfois intenses, la nuit, sur certaines délégations côtières du nord, avec chute de grêle et apparition de la foudre par endroits, a indiqué, vendredi après-midi, l’INM.

L’INM a également appelé à la vigilance en raison des vents actifs prés des côtes nord et sous orages, indiquant que la mer sera agitée à très agitée, au nord.

Les températures varieront la nuit entre 23 et 28°C au nord et au centre et entre 28 et 33°C, au sud.