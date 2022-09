La Tunisie a été ce mercredi la nouvelle station de la tournée internationale du trophée de la coupe du monde de la FIFA.

En présence de la légende du football, le français, David Trezeguet, ambassadeur de la FIFA et accompagnateur du trophée original en or massif, le programme des festivités défini à cette occasion, a été présenté lors d’une conférence de presse donnée dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis.

A noter que cette tournée inédite du trophée original de la coupe du monde FIFA vise à mobiliser les férus du football dans le monde et à célébrer avec eux l’évènement sportif le plus important et le plus attendu, quelques mois avant sa tenue au Qatar (une première dans le monde arabe).

Trente deux pays, rappelle-t-on, sont qualifiés à la phase finale de la prochaine coupe du monde dont la Tunisie. Tous figurent à l’affiche de cette tournée internationale.

A cette occasion, le champion du monde 1998 avec l’équipe de France et ambassadeur de la FIFA, David Trezeguet a déclaré: “c’est un privilège d’être en Tunisie et de pouvoir profiter de cette ambiance festive que nous offre la coupe du monde.”

“En attendant son déroulement à Qatar, je souhaite tout le succès à la sélection tunisienne dans une compétition de haut niveau qui sera normalement pleine de surprises et de défis”, a-t-il encore souligné.

En 2022, le trophée originale de la coupe du monde devra visiter 51 pays et territoires.

Pour rappel, au cours du mondial, les aigles de Carthage évolueront dans le Groupe D et affronteront le Danemark le 22 novembre, l’Australie le 26 novembre et la France le 30 du même mois.