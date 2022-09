Le Bayern Munich s’est imposé contre le FC Barcelone (2-0), mardi soir à domicile, lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Les buts des Bavarois ont été marqués par Hernandez (50e) et Sané (54e).

Grâce à un premier succès probant sur la pelouse de l’Inter Milan (2-0) il y a six jours, voilà le Bayern avec six points, le maximum possible, avant une double confrontation face aux modestes Tchèques de Plzen après la trêve internationale, alors que l’Inter et le Barça, tous deux avec trois points, s’affronteront à deux reprises.

Il s’agit du 30e match consécutif du Bayern lors de la phase de groupes de la Ligue des champions sans défaite, le dernier revers remontant au 27 septembre 2017 au Parc des Princes contre le Paris SG. Une série qui devrait se poursuivre au moins pour les deux prochaines rencontres.