Me Hatem Meziou a été élu nouveau doyen des avocats, et ce au second tour des élections qui se sont déroulées dimanche 11 septembre 2022, avec 1 416 voix contre 1 233 voix pour adversaire, Me Boubaker Thabet.

Les résultats définitifs seront annoncés dans la journée de ce lundi 12 septembre 2022 par l’Ordre National des Avocats de Tunisie, rapporte la chaîne Attessia Tv.