Les températures seront en légère baisse, dimanche, et les maximales se situeront, entre 30 et 35 degrés sur les côtes et les hauteurs, et entre 35 et 40 degrés sur le reste des régions, pour atteindre les 42 degrés sur le sud ouest, avec des coups de sirocco.

Selon le bulletin quotidien, publié par l’Institut National de la Météorologie, des pluies orageuses sont prévues, l’après-midi, sur l’ouest de pays.

Ces précipitations toucheront progressivement, des délégations ouest du centre et du sud, et elles seront accompagnées de chute de grêle et d’apparition de foudre par endroits.Le vent soufflera modéré, mais sa vitesse peut dépasser les 70 km/h temporairement, lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer sera peu agitée au niveau des cotes-Est.