Une équipe du commissariat régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors s’est rendue, mardi 6 septembre dans la localité d’El Jwada (gouvernorat de Mahdia) dans le cadre d’une caravane de sensibilisation pour présenter le programme national d’entrepreneuriat féminin et d’investissement “Raydet“.

Dans une déclaration aux médias, le commissaire régional de la Femme à Mahdia Moustafa Boubaker a fait savoir que le programme “Raidat” concerne les femmes ayant un certificat de formation professionnelle ou un diplôme universitaire et a pour objectif la promotion de l’autonomisation des femmes particulièrement celles en situation de précarité ou en difficulté économique.

Lancé le 8 mars 2022, le programme “Raydet” se poursuit jusqu’à l’année 2026 et ambitionne de créer 3 000 projets à raison de 600 projets par an et moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars.

Le programme “Raydet” propose aux femmes -entrepreneures des avantages financiers et des crédits allant de 1 000 à 300 000 dinars, grâce aux partenariats mis en place avec la banque tunisienne de solidarité (BTS), la banque nationale agricole (BNA), et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME).