Monastir : Cérémonie de commémoration des martyrs du 31 août 1953

La ville de Monastir a commémoré, mercredi, les martyrs du mouvement pour l’indépendance tombés le 31 août 1953, à travers une cérémonie qui a connu la présence de certains membres des familles des martyrs, des militants du mouvement national et des cadres régionaux.

Au cours du cortège officiel, le gouverneur de Monastir, Mondher Ben Sik Ali a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des martyrs et la Fatiha a été récité à leur mémoire.

Mustapha Ben Jannet, Abdessalem Trimèche, Said Marchaoui et Ahmed Ghandri ont été arrêtés le 31 août 1953 à leurs domiciles par les forces de l’occupant, froidement fusillés puis mutilés dans la rue, sans procès.

Les membres des familles des martyrs ainsi qu’un certain nombre de militants ont rendu hommage aux martyrs témoignant des circonstances de ces assassinats et des cas de brutalité et de répression pratiquées par les autorités de l’occupation sur eux et sur leurs enfants.