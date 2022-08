DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Températures stables avec passages nuageux

Le Temps sera marqué aujourd’hui dimanche par des passages nuageux dans la plupart des régions qui s’intensifieront avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses et de grêle dans certaines régions.

Les températures demeureront stables et devraient se situer entre 31 et 36 degrés dans les zones côtières et les hauteurs et entre 36 et 42 degrés dans le reste des régions avec apparition de coup de sirocco.

Le vent sera faible à modéré du secteur sud puis se dirigeant vers le nord dans l’après-midi, puis se renforcera relativement près des côtes Est…

La mer sera généralement peu agitée et turbulente.