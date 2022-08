La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a vécu une journée difficile au Tournoi de Cincinnati aux Etats-Unis.

Après une défaite en simple face à la Tchèque Petra Kvitova (1-6, 6-4 et 0-6) en huitièmes de finale, la Tunisienne et sa partenaire biélorusse Victoria Azarenka ont perdu en double, plus tard dans la journée, face à la paire Ellen Perez – Nicole Melichar (4-6 et 6-7).