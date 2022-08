Une baisse remarquable des températures est attendue, vendredi, 19 août 2022, avec l’arrivée des courants d’Air du Nord qui avancent vers l’intérieur du pays, a annoncé l’Institut national de météorologie(INM).

Les maximales varieront entre 28 et 34 degrés au nord, sur les hauteurs et les régions côtières et entre 35 et 41 degrés dans le reste des régions et atteindront 44 degrés à El Borma et Borj El Khadra.

La force du vent nécessite la vigilance notamment près des côtes et dans le sud entrainant des tourbillons de sable et de poussière.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée à houleuse.

Le ciel sera dégagé, avec des nuages passagers sur la plupart des régions.