Un vent de Sirocco a soufflé sur Mogren, Béja, le Kef et El Borma au cours des dernières 24h, alors que des vents forts ont été enregistrés à Tozeur (54 km/h), Nabeul, Siliana, Kasserine, Gafsa, Kébili, Remada et El Borma (43 km/h) et Tabarka, Thala, Matmata, Médenine et Tataouine (40 km/h), a fait savoir vendredi, l’INM.

Par ailleurs, les précipitations enregistrées au cours des dernières 24h, ont concerné principalement, le Cap Bon (Béni Khiar: 13 mm, Dar Chaabane: 12 et Nabeul:10) avec de faibles quantités de pluie dans le gouvernorat de Sousse (Sousse ville et Kalaa Shogra: 2 mm, le port de Sousse , Hammam Sousse et Messadine: 1 mm).