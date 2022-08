Dans une intervention à une station de radio privée, Leith Ben Becher, Agriculteur et fondateur du syndical tunisien des agriculteurs, à souligner que les besoins annuelles de la Tunisie en céréales est de 32 millions de quintaux (en Blé dur, blé tendre,orge..), aors que la production nationale moyenne annuelle ne dépasse pas 7 à 8 millions de quintaux, le reste soit les 3/4 de nos besoins sont importés.

En 2021, l’Office des céréales a importé 26,3 millions de quintaux, dont 11 millions de Blé tendre et 5 millions de quintaux de blé dur.

Pour Leith Ben Becher la Tunisie est capable de produire jusqu’à 20 millions de quintaux par an, moyennant une réelle stratégie nationale agricole, une politique de réduction de la consommation et des subventions.

En Octobre 2021, Leith Ben Becher disait :

“La Tunisie achète le blé dur à 180 dinars la tonne alors que l’Etat la paye au producteur tunisien 87 dinars dans le meilleur des cas. C’est une question qui se pose : est-ce que nous voulons continuer à subventionner indirectement les producteurs étrangers aux dépens des producteurs tunisiens ou booster une recherche pour trouver des solutions d’adaptation au changement climatique. Nous n’en sortirons pas si nous ne nous mettons pas dans la tête qu’il nous faut un nouveau pacte sociétal qui met l’agriculture dans sa multifonctionnalité notamment en lien avec l’alimentation et le développement des zones rurales au cœur des priorités de développement. Sinon jusque-là on fait du folklore et on ne s’inquiète de l’agriculture, que lorsque le prix de la botte de carotte s’élève pour le consommateur lambda.”