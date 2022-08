Tunisie : Attention, les employés des boulangeries en grève

Le secrétaire général de la Fédération générale des industries agroalimentaires, du tourisme, de l’artisanat et du commerce, Saber Tebbini, a annoncé que les employés des boulangeries et des sociétés spécialisées dans la production, la vente et la distribution des conserves alimentaires et de conditionnement des huiles observeront une grève le 11 août 2022.

Cette grève est due au refus de l’autorité de tutelle de signer l’avenant sur les majorations salariales au titre des années 2022, 2023 et 2024.