Les clubs de l’Espérance de Tunis (Ligue des champions), du CS Sfaxien et du Club Africain (coupe de la Confédération) sont exemptés du tour préliminaire des deux compétitions (saison 2022-2023), annonce la Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Par ailleurs, l’US Monastir devra disputer le tour préliminaire de la Ligue des champions, ajoute la FTF.

Le tirage au sort des tours préliminaires des deux compétitions sera effectué mardi au Caire, à partir de 15h00 ht.

Le premier tour aller est prévu entre le 9 et 11 septembre et le retour entre le 16 et le 18 du même mois. Le deuxième tour aura lieu entre le 7 et le 9 octobre (aller) et le 14 et le 16 du même mois (retour).