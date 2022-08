Tunisie : L’UGTT condamne les attaques sionistes contre Gaza

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a condamné, samedi, les crimes de l’entité sioniste contre le peuple palestinien et le silence des Etats Arabes qui ont normalisé les relations avec Israël.

L’organisation ouvrière a rendu hommage aux martyrs tombés lors de raids sionistes et salué la résistance du peuple palestinien. Dans un communiqué publié samedi, l’UGTT a condamné les nouveaux crimes commis contre des civils à Gaza depuis vendredi faisant 12 martyrs dont des enfants et des personnes âgées et des dizaines de blessés, outre la démolition de maisons et de bâtiments publics.

La centrale syndicale a appelé les gouvernements arabes à assumer leurs responsabilités face à ces massacres, exhortant les forces syndicales et démocratiques dans tous les pays arabes à lutter contre les politiques de normalisation avec l’entité sioniste et à mettre fin à toutes les formes de coopération et de coordination avec les autorités sionistes. L’union a aussi condamné les déclarations américaines concernant la ” légitimité du droit de l’entité sioniste de se défendre “, estimant qu’il s’agit d’un acte de complicité avec Israël.